Carola Schouten op Brexit event: ““Met dit soort bijeenkomsten willen we iedereen bewust maken van de verschillende scenario’s en het belang van een goede voorbereiding. Want dat is cruciaal!”

Nederland exporteert jaarlijks voor bijna 9 miljard euro aan agrarische goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is ongeveer 10% van de totale Nederlandse export van agrarische goederen. Vanwege deze grote handelsstromen kunnen de verschillende Brexit-scenario’s grote gevolgen hebben voor agro-ondernemers die zaken doen met het VK. Om hen te helpen met de voorbereiding organiseerden het ministerie van LNV, LTO-Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland op 28 juni een grote informatiebijeenkomst. Experts van de douane, de NVWA, Rabobank en keuringsdiensten gaven ter plekke advies.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Met dit soort bijeenkomsten willen we iedereen bewust maken van de verschillende scenario’s en het belang van een goede voorbereiding. Want dat is cruciaal: voorbereiding! Met extra mensen bij de douane, de NVWA en overige keuringsdiensten zorgt de overheid voor extra capaciteit om wachttijden voor grensformaliteiten kort te houden. Ook zijn er tal van tips en tools voor ondernemers ontwikkeld. Zo doen wij er samen met LTO, VNO-NCW en MKB-Nederland alles aan om te zorgen dat boeren, tuinders en andere agro-ondernemers weten wat hen te doen staat. Er zijn geen redenen om niet nu al aan de slag te gaan. Zo kunnen we als agrarische exportgrootmacht onze sterke positie op de Britse markt behouden.”

