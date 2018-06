Minister Blok bezoekt Indonesië

Op dinsdag 3 en woensdag 4 juli 2018 brengt minister Blok van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Indonesië. Hij spreekt in Jakarta zijn Indonesische collega-minister Retno Marsudi over een breed scala aan onderwerpen.

Onder meer de samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het gebied van contraterrorisme, cyber en mensenrechten komen tijdens het bezoek aan de orde. Ook zullen Blok en Marsudi spreken over politieke kwesties die spelen in de VN-Veiligheidsraad; Indonesië heeft vanaf 2019 een stoel in de Veiligheidsraad, waar Nederland nu in zit.

Nauwe banden

‘Ons gedeelde verleden zorgt voor nauwe banden’, stelt Blok. ‘Onze samenwerking beslaat bijna alle terreinen van ons buitenlandbeleid’. De minister reist behalve naar de hoofdstad ook naar Surabaya, waar hij een kerk bezoekt die recent is getroffen door een terroristische aanslag. Blok: ‘Als partners staan Nederland en Indonesië zij aan zij in de strijd tegen terrorisme. We willen samen de grondoorzaken van radicalisering aanpakken’.



Minister Blok heeft vandaag op het ministerie van Buitenlandse Zaken diverse Nederlanders uitgenodigd met een Indonesische achtergrond om ervaringen uit te wisselen over hun relatie met het land en te spreken over de kansen voor samenwerking. Blok: ‘Behalve onze geschiedenis, zijn ook de culturen van Nederland en Indonesië met elkaar verweven. Dat geldt ook voor mijn eigen familie. De Nederlanders die ik vandaag spreek, voelen zich net als veel anderen in Nederland verbonden met Indonesië’.