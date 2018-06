Minister-president Rutte bezoekt president Trump in Washington

Minister-president Rutte brengt op 2 juli 2018 een bezoek aan president Donald J. Trump van de Verenigde Staten. De minister-president wordt door de president ontvangen voor een gesprek in de Oval Office in het Witte Huis. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking neemt ook deel aan dat gesprek. Er zal onder meer gesproken worden over de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten, ontwikkelingen op het gebied van internationale handel en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid.

Aansluitend wordt met een bredere delegatie, waaronder vertegenwoordigers van het Nederlands bedrijfsleven, met president Trump gesproken over de rol van Nederlandse bedrijven en Nederlandse investeringen in de Amerikaanse economie en de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Nederland is een van de grootste investeerders in de Verenigde Staten, en de Verenigde Staten is de grootste buitenlandse investeerder in Nederland. Jaarlijks wordt voor bijna 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen en diensten geëxporteerd naar Nederland. Andersom gaat dat om ongeveer 30 miljard dollar. In totaal ondersteunen de bilaterale handel en investeringen 825.000 Amerikaanse banen.



Voorafgaand aan de ontvangst in het Witte Huis leggen minister-president Rutte en minister Kaag een krans op de militaire begraafplaats Arlington National Cemetery.