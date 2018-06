Minister-president Rutte: 'Militairen hebben plezierige hekel aan hiërarchie'

"Wat me iedere keer opnieuw opvalt, is de enorme professionaliteit en het improvisatievermogen van Nederlandse militairen. Ook internationaal is er veel lof voor onze mannen en vrouwen. Daar ben ik erg trots op", zei minister-president Mark Rutte gisteren toen hij een bezoek bracht aan de leergang Top Defensie Vorming (TDV) in Den Haag.