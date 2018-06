Informatie over bedreigde personen niet langer in Kadaster

Informatie over mensen die worden bedreigd of een persoonlijk risico lopen, wordt afgeschermd in het Kadaster. Daarnaast komt er een gedragslijn die moet voorkomen dat er onnodig privacygevoelige gegevens worden opgenomen in het Kadaster zodat die ook niet kunnen worden ingezien. Dit heeft de ministerraad besloten naar aanleiding van een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de toegankelijkheid van persoonsgegevens via het Kadaster.