Kabinet stemt in met Regionaal Ontwikkelprogramma voor het Rijksvastgoed

De Ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops besloten tot het uitvoeren van een Regionaal Ontwikkelprogramma voor rijksvastgoed. Staatssecretaris Knops: “Het Rijk heeft een stevige positie op de vastgoedmarkt, deze positie is belangrijk bij het realiseren van de kabinetsdoelstellingen op het terrein van werken, wonen, duurzaamheid en circulaire economie. Dat kunnen we niet alleen. We willen daarom samenwerken met regionale en lokale initiatieven. Daar gaat dit ontwikkelprogramma over.”

Met circa 90.000 ha. grond en 12 mln. m² vloeroppervlakte is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste grondbezitter en vastgoedeigenaar in Nederland. Bij de ontwikkeling van dit vastgoed wil het kabinet naast het economische rendement ook nadrukkelijk het maatschappelijk rendement centraal stellen.

Gebiedsgerichte aanpak

Een voorbeeld voor het Regionale Ontwikkelprogramma is de bijdrage van het Rijk aan Energierijk Den Haag. Waar in samenwerking met de gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere gebouweigenaren door een gebiedsgerichte aanpak een deel van de binnenstad energieneutraal moet zijn in 2040. Dit kan door smart buildings te ontwikkelen, samen te werken op het gebied van duurzame energie en gebouwen en installaties aan elkaar te koppelen. Energierijk Den Haag laat zien dat een slimme koppeling tussen gebouwen, meer resultaat oplevert dan een benadering per gebouw.

Verbinden

Bij de uitvoering van het Regionaal Ontwikkelprogramma wil het Rijk de verbindende factor zijn door de inzet van het eigen Rijksvastgoed en het samenbrengen van partijen. Als belangrijke voorwaarde stelt het Rijk dat bij deze samenwerking rond concrete projecten alle partijen gezamenlijk investeren.

Staatssecretaris Knops: “Succesvolle projecten dienen als voorbeeld voor andere. Door een goede aanpak te kopiëren of op te schalen in de regio wordt er massa gemaakt. Met deze aanpak realiseren we zowel maatschappelijke doelen als een optimaal financieel rendement op vastgoed. Dat is goed rentmeesterschap”

Meer voorbeelden

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een site ontwikkeld waar goede voorbeelden genoemd staan. Kijk voor meer informatie op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/gebiedsontwikkeling