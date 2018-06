Milieuzones: twee varianten voor diesels

Bezitters van een personenauto die rijdt op diesel, kunnen op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone in Nederland. Gemeenten die een milieuzone zouden willen invoeren, krijgen de mogelijkheid om auto’s ouder dan 15 jaar of ouder dan 20 jaar in hun zone te weigeren.

Benzine-auto’s zijn geen onderdeel van de harmonisering van milieuzones. Bovendien besluit iedere gemeente zelf of er een milieuzone wordt ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Van Veldhoven: “Dit systeem is eenvoudig, handhaafbaar en voorspelbaar. Het biedt gemeenten de ruimte om werk te maken van hun luchtkwaliteit, zonder dat de duidelijkheid voor de automobilist eronder lijdt. Voor oldtimers, campers en voertuigen van mensen met een beperking maak ik in overleg met de gemeenten een uitzondering.”

Vracht

Ook voor het vrachtverkeer komen eenduidige borden en de mogelijkheid vanaf 2025 om in binnensteden een zero emissie zone mogelijk te maken. Op die manier wordt invulling gegeven aan de afspraken in de Green Deal Zero emissie stadslogistiek.

Vanaf 2020

De nieuwe regels gelden vanaf 2020. De twee categorieën van milieuzones blijven in 2025 gehandhaafd, maar gaan dan wel een stap vooruit. Dit omdat auto’s in Nederland sowieso steeds schoner worden. Zo kunnen gemeenten blijven werken aan schone lucht. Het harmoniseren van milieuzones is opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte III.