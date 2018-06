Dankbaarheid op zonovergoten Veteranendag

Den Haag was vandaag in de ban van de Nederlandse Veteranendag. Voor de 14e keer kregen veteranen van vroeger én nu het eerbetoon dat ze verdienen vanwege hun inzet voor vrede en veiligheid. Er was veel publiek en de bijna tropische temperaturen zullen menig veteraan hebben herinnerd aan zijn of haar missiegebied.

De Stichting Nederlandse Veteranendag koos opnieuw voor de bekende succesformule: opening in de Ridderzaal, medaille-uitreiking op het Binnenhof, een defilé van een kleine 4.000 veteranen en actief dienende militairen afgenomen door koning Willem-Alexander én de ontmoetingsplaats voor veteranen op het Malieveld. Daar traden diverse artiesten op, al ging het de veteranen vooral om het ontmoeten van hun maten.

Bedankt

Premier Mark Rutte opende de dag in de Ridderzaal. “Dank jullie wel”, zei hij tegen de aanwezige veteranen. “Jullie verdienen ons grootste respect en dankbaarheid”. Hierna ging iedereen naar het Binnenhof waar 80 veteranen een medaille kregen.

Medaille voor 95-jarige

Minister Ank Bijleveld-Schouten zette 5 oudgedienden extra in het zonnetje. Onder grote belangstelling bedankte zij de 95-jarige Indiëveteraan Van Baal. Hij ontving het Mobilisatie-Oorlogskruis uit handen van minister-president Rutte. De Nieuw-Guinea-veteranen Hakkert en Bosman kregen het Nieuw-Guinea Herinneringskruis van staatssecretaris Barbara Visser en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.

Erkenning

De Molukse KNIL-veteraan Kipuw kreeg het Ereteken voor Orde en Vrede. Bijleveld erkende dat er té weinig aandacht is geweest voor Molukse veteranen. "Alhoewel het jaren te laat is, zeg ik namens de Nederlandse regering 'dank u wel'. Dank voor uw inzet. En niet in het minst, voor de door u gebrachte offers.”

Noodlanding

De enige nog actief dienende militair van de 5 was Afghanistanveteraan adjudant Jonker. Hij ontving het Draaginsigne Gewonden. Het speet de bewindsvrouw dat hij na een traumatische noodlanding met een helikopter onvoldoende steun kreeg. "Weet, dat we met z’n allen trots op u zijn en u steunen."

Thuisfront niet vergeten

Bijleveld eerde ook het thuisfront van uitgezonden militairen in de persoon van Yvonne van Oosten. "Ik wil je bedanken voor je steun en toewijding. Mede dankzij mensen zoals jij dragen mensen net als ik vandaag de witte anjer."