Partijen bundelen krachten voor duurzaam vliegen

Verschillende partijen uit de luchtvaartsector hebben de krachten gebundeld voor electrisch vliegen. In het General Aviation e-platform Duurzaam Vliegen willen de partijen samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en onderwijsinstellingen duurzame vormen van vliegen stimuleren en waar mogelijk versnellen.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag in Leeuwarden samen met de partijen het startsein gegeven voor het platform. Het gaat onder meer om de Stichting vliegveld Hilversum, de vliegschool in Hilversum, de importeur van de vliegtuigen van Pipestrel, de luchthaven Teuge, TU Delft, HVA Aviation Studies en ROC Amsterdam vliegruigtechniek.



Van Nieuwenhuizen: “We willen dat de luchtvaart duurzamer en schoner wordt. Daar hebben we tijd en veel innovatie voor nodig. De oprichting van dit platform is een mooi initiatief om de ontwikkelingen voor elektrisch vliegen aan te jagen.”



De minister was in Leeuwarden in het kader van de Duurzame Elfwegentocht waarbij het de bedoeling is dat iedereen in Friesland twee weken te land, ter zee en in de lucht op een duurzame manier reist. Op vliegbasis Leeuwarden verwelkomde de minister 2 volledig elektrische vliegtuigen ontvangen, die van Lelystad Airport en Eelde Airport naar de Culturele Hoofdstad van Europa vlogen om de opkomst van elektrisch vliegen in Nederland te markeren.

Parallel reden een waterstof Tesla (de Hesla van Holthausen) vanaf het NAM hoofdkantoor, een Renault Zoë van Rijkswaterstaat vanuit Lelystad, een Elektrische Volkswagen Golf van de Schiphol Group vanuit Schiphol en een Tesla van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse ook naar Vliegbasis Leeuwarden.

Het General Aviation e-Platform Duurzaam Vliegen ontving vandaag in Leeuwarden 170.000 euro van accountants- & adviesbureau PWC. Dit bedrag is vooral bedoeld om laadpalen voor elektrische 2 zitters aan te leggen op vliegvelden zoals Breda Seppe Airport, Teuge, Hilversum en mogelijke andere vliegvelden waar er elektrische vliegtuigen gestationeerd gaan worden.

Minister van Nieuwenhuizen opende vorige week al 'de kraamkamer' voor innovaties in de luchtvaart toen zij het nieuwe complex van het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Marknesse bezocht. Elektrisch vliegen stond ook daar centraal tijdens een seminar en werksessies met de luchtvaartsector.

De NLR ontving vorige week ook een schenking van PWC voor de aanschaf van een volledig elektrische Pipistrel Electro om een ‘living lab’ voor elektrisch vliegen te kunnen starten.