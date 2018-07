Ministerie en mevrouw Haifi sluiten overeenkomst

De rechtbank heeft op 15 augustus 2017 uitspraak gedaan in de door mevrouw Haifi aangespannen beroepsprocedure tegen haar voorwaardelijk strafontslag, zoals opgelegd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De rechtbank heeft geoordeeld dat deze disciplinaire straf te zwaar is geweest en heeft dit strafbesluit vernietigd. De rechtbank achtte een berisping meer passend. Ook moet aan mevrouw Haifi een schadevergoeding worden toegekend. Het ministerie van Justitie en Veiligheid conformeert zich aan de uitspraak en handelt hiernaar. Verder is in goed overleg met mevrouw Haifi besloten dat zij zal worden begeleid naar een functie buiten het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Haar dienstverband is geёindigd op 1 juli 2018.