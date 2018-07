Wetsvoorstel over aanpak smokkelwaar in gevangenis naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat het binnensmokkelen van verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen strafbaar stelt, is bij de Tweede Kamer ingediend.

Minister Dekker:

‘De praktijk wijst uit dat er ondanks strenge controles voortdurend nieuwe manieren worden gevonden om verboden spullen binnen te brengen. Dat moet stevig worden aangepakt omdat de veiligheid in het geding is.’

Bezoekers die de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden tegemoet zien. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf legaal zijn, maar waarvan het bezit in de inrichting verboden is, omdat het gebruik de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar kan brengen. Bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets of gereedschap. Het binnenbrengen van illegale voorwerpen zoals drugs en wapens was al strafbaar.

Ook worden in tennisballen verstopte mini-telefoons over de muur van een gevangenis gegooid. Soms worden zelfs drones ingezet. Daarom valt ook het binnenbrengen van voorwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke (technische) hulpmiddelen onder de nieuwe strafbaarstelling. Het wetsvoorstel sluit aan bij de bredere aanpak om smokkelwaar uit justitiële inrichtingen te weren, zoals minister Dekker onlangs in zijn visie op gevangenisstraffen presenteerde.