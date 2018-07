Minister Kaag lanceert eerste wereldwijde ranglijst voor mijnbouwbedrijven

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft vandaag de eerste wereldwijde Responsible Mining Index (RMI) gelanceerd. Het is een ranglijst met als doel grote mijnbouwbedrijven te stimuleren om verantwoorder om te gaan met mens en milieu.

‘Het is nog altijd slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden in de mijnbouwindustrie en het risico op mensenrechtenschendingen in de mijnbouwsector is onverminderd hoog. Dankzij deze ranglijst kunnen we vaststellen welke mijnbouwbedrijven moeten werken aan het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden en het waarborgen van mensenrechten’, aldus de minister.

Deze objectieve index meet hoe mijnbouwbedrijven presteren op zes belangrijke thema’s, zoals arbeidsomstandigheden, milieu, economische ontwikkeling en mensenrechten. De index toont in de vorm van een ranglijst in hoeverre mijnbouwbedrijven verantwoord ondernemen. Kaag: ‘Op basis van deze informatie kunnen belanghebbenden zoals vakbonden, investeerders, omwonenden en overheden de mijnbouwbedrijven op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Dat is belangrijk om ook echt die volgende stap te kunnen zetten.’

De eerste editie van de ranglijst bevat dertig toonaangevende bedrijven die samen meer dan achthonderd mijnen exploiteren in ruim veertig landen en daarmee goed zijn voor ongeveer een kwart van de wereldproductie. In de index worden onder meer de tien grootste mijnbouwondernemingen opgenomen, zoals BHP Billiton, Rio Tinto en Vale. De index is een initiatief van de voormalig Nederlands Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen, Jaime de Bourbon de Parme, en is opgezet in samenwerking met de Responsible Mining Foundation (RMF). Het initiatief wordt mede gesteund door Zwitserland.