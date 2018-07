Blokhuis: jaarlijks 4 miljoen euro naar onderzoek Lifelines tot 2024

Derde onderzoeksronde Lifelines in 2019 van start Lifelines, de data- en biobank waarin informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners in de noordelijke provincies gedurende dertig jaar wordt verzameld, start in 2019 met de derde onderzoeksronde onder alle Lifelines-deelnemers. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, de RUG en het UMCG en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Deze gezamenlijke inzet weerspiegelt het belang van Lifelines voor zowel volksgezondheid, wetenschap als economie.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Lifelines is een heel bijzonder project waarin de laatste jaren een schat aan waardevolle informatie is verzameld. Met deze extra investering voor een volgende onderzoeksronde verwachten we nog meer verdieping en praktisch toepasbare kennis, bijvoorbeeld op de terreinen van leefstijlinterventies en preventie. Iedereen in Nederland, en natuurlijk ook daarbuiten, heeft baat bij de kennis die door Lifelines in onze noordelijke provincies wordt opgedaan.”

"Wij zijn zeer verheugd met de financiële steun van alle betrokken partijen", zegt UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen. "Dit betekent dat we de data- en biomaterialenverzameling verder kunnen uitbreiden, waardoor de wetenschappelijke waarde ervan vergroot. Met deze gegevens kunnen wetenschappers onderzoek doen die belangrijke kennis oplevert over preventie van ziekten en gezond ouder worden en dat is van groot maatschappelijk belang. Wij zijn de Lifelines-deelnemers dan ook erg dankbaar dat zij dit mogelijk maken".

Hoe de derde onderzoeksronde er precies uit gaat zien is nog niet bekend; bij de opzet wordt in ieder geval gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden en veranderingen in onderzoeksmethoden.

Spin-off

Lifelines heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor substantiële spin-off, zowel wetenschappelijk gezien, als maatschappelijk en economisch. Op basis van Lifelines-gegevens zijn inmiddels meer dan 450 onderzoeksaanvragen goedgekeurd en bijna 250 wetenschappelijke publicaties tot stand gekomen. Door Lifelines is meer inzicht verkregen in risicofactoren en ook eerdere signalering van eventuele afwijkingen bij deelnemers, waardoor betere preventie, en vroege diagnose en behandeling mogelijk is. Daarnaast zal de derde onderzoeksronde naar verwachting opnieuw bijdragen aan bedrijvigheid in de regio.

Subsidie

De komende vijf jaar investeert het ministerie van VWS 4 miljoen euro per jaar voor de uitvoering van de derde onderzoeksronde. De RUG en het UMCG houden de basisinfrastructuur van Lifelines in stand. De drie noordelijke provincies zien kansen om projecten rond Lifelines te ondersteunen.

Quote van gedeputeerde: “Wij verwachten innovatieprojecten rond Lifelines met bedrijven te ondersteunen de komende jaren. Er liggen veel kansen op het vlak van digitalisering, speerpunt van ons economisch beleid. Bijvoorbeeld bij de communicatie tussen Lifelines en haar deelnemers.”

Lifelines

Lifelines ging in 2006 van start en verzamelde in de afgelopen jaren van zo‘n 167.000 deelnemers in twee onderzoeksrondes data uit vragenlijsten en metingen, en ook biomaterialen. Hierdoor is een wereldwijd unieke onderzoeksinfrastructuur ontstaan voor de verzameling, opslag en uitgifte van data en biomaterialen. Deze gegevens en materialen worden anoniem beschikbaar gesteld aan wetenschappers voor onderzoek naar het voorkómen of vroegtijdig signaleren van ziekten, mechanismes van veroudering en het ontstaan en de ontwikkeling van (chronische) ziekten.