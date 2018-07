Minister-president Rutte ontvangt Vlaamse minister-president Bourgeois

Minister-president Rutte ontvangt op vrijdag 6 juli 2018 de Vlaamse minister-president Bourgeois op het ministerie van Algemene Zaken.

Tijdens de ontmoeting staat de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen centraal. Minister-president Rutte en minister-president Bourgeois zullen vooruit kijken naar de Nederlands-Vlaamse Top op 5 november in Middelburg en van gedachten wisselen over de agenda van deze top. Gesproken zal worden over het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van logistiek, industrie, innovatie, klimaat en cultuur.