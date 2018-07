Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Minister Bruins: “Het is logisch om mensen in te zetten waarvoor ze zijn opgeleid, want we hebben iedereen nodig binnen de mondzorg, van mondhygiënist tot tandarts. Tandartsen krijgen dan ook meer ruimte voor de meer complexe mondzorg’’.

Tijdens en na afloop van het experiment wordt geëvalueerd of de taakherschikking inderdaad leidt tot een betere capaciteitsverdeling in de mondzorg. Het experiment is geslaagd als dit leidt tot doelmatige inzet van mondhygiënisten en tandartsen waarbij de kwaliteit voor de patiënt niet in het geding is. Voor de bewezen effectieve handelingen kan dan worden bekeken of er een definitieve zelfstandigheid toegekend zal worden aan de mondhygiënist.