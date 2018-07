Benoeming ambassadeur

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van een nieuwe ambassadeur in Australië. De benoeming is pas definitief als de Australische regering haar goedkeuring eraan heeft verleend.

De nieuwe ambassadeur, met als standplaats Canberra, is Marion Derckx. Zij is nu ambassadeur in de Filipijnen.