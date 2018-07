Benoemingen Rijksministerraad

De Rijksministerraad heeft besloten om de heer P.R.J. (Paul) Comenencia voor te dragen voor benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Hij zal bij de afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Curaçao. Daarnaast heeft de Rijksministerraad ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. dr. H.A. (Hellen) van der Wal in het College Aruba financieel toezicht (CAft). Tenslotte wordt mevrouw mr. C.P. (Christine) van Gastel plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.



Paul Comenencia was van 2004 tot 2009 gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag. Momenteel is hij zelfstandig adviseur in Den Haag.

Hellen van der Wal heeft een ruime staat van dienst bij de Arubaanse overheid en bij de Raad van Advies van Aruba (RvA), waar zij sinds 2004 secretaris is. Mevrouw van der Wal zal per 1 augustus 2018 zitting nemen in het CAft. Zij is voorgedragen door Aruba en zal het huidige lid de heer Robert Croes opvolgen.

Christine van Gastel gaat per 1 september 2018 aan de slag als plaatsvervangend rechter civiele rechtspraak met als standplaats Curaçao. Zij is op dit moment senior rechter in de rechtbank Noord-Nederland. Van Gastel was al eerder – van september 2011 tot september 2015 – lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Curaçao.