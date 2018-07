Blokhuis: maatregelen nodig tegen probleemgebruik energiedrankjes

Een relatief kleine groep jongeren tussen de 13 en 18 jaar drinkt te veel energiedrank en loopt daarmee risico op gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek dat het RIVM uitvoerde in opdracht van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) naar aanleiding van signalen van kinderartsen eerder dit jaar. Over het algemeen is de consumptie van energiedrankjes onder jongeren de afgelopen jaren afgenomen. Vier op de vijf jongeren drinkt het nooit of minder dan wekelijks.

Relatief kleine risicogroep

Zo’n 1-2% van jongeren tussen 13 en 18 jaar– naar schatting 19.000 - drinkt regelmatig te veel energiedrank, soms wel drie blikjes (750 ml) of meer per dag. Daarmee lopen zij verhoogd risico op gezondheidsklachten zoals hartritmestoornissen en effecten op het centraal zenuwstelsel. Deze groep jongeren vertoont vaker ook ander risicogedrag, zoals roken en het gebruik van alcohol en drugs.

Staatssecretaris Blokhuis: “Over de meeste jongeren die energiedrank drinken hoeven we ons geen zorgen te maken. De groep die risico loopt is relatief klein, maar het gaat nog steeds om duizenden jongeren. Het is belangrijk om te voorkomen dat deze jongeren slaapproblemen krijgen, hartkloppingen of erger. En sowieso passen energiedrankjes, voor jong en oud, niet binnen een gezond voedingspatroon.”

Signalering en voorlichting

Om het probleemgebruik van energiedrankjes onder de risicogroepen terug te dringen zijn volgens de staatssecretaris specifieke maatregelen nodig. Zo gaat Blokhuis de Jeugdgezondheidszorg verzoeken om meer aandacht te besteden aan signalering van overmatig gebruik van energiedrankjes door jongeren. Ook huis- en kinderartsen kunnen alert zijn op excessief gebruik en gericht voorlichting geven om consumptie van energiedrankjes te ontmoedigen.

Daarnaast gaat de staatssecretaris in gesprek met het Voedingscentrum om te kijken hoe het bestaande advies over energiedrankjes beter onder de aandacht van jongeren gebracht kan worden. Dit advies is: voor kinderen onder de 13 jaar geen energiedrank en vanaf 13 ‘drink het liever niet, en anders maximaal 1 blikje per dag’. Over maatregelen zoals een restrictief verkoopbeleid wordt met maatschappelijke organisaties gesproken in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. Dit wordt in oktober gepresenteerd.

Verheugd over Aldi en Lidl

Blokhuis: “Ik ben verheugd over het bericht van Aldi en Lidl eerder deze week waarin zij aankondigen te stoppen met de verkoop van energiedranken aan jongeren tot 14 jaar. Dit beschouw ik als een goed initiatief om het advies van het Voedingscentrum kracht bij te zetten en zo de consumptie van energiedrank door kinderen te ontmoedigen.”