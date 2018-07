Reimer Veldhuis nieuwe landsadvocaat

Mr. drs. R.W. (Reimer) Veldhuis (40) wordt per 1 september 2018 benoemd tot landsadvocaat op voordracht van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Hij volgt mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers (59) op die de functie van landsadvocaat vanaf 1999 bekleedt.

De heer Veldhuis is advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en heeft ruim 14 jaar ervaring in de landspraktijk. Hij adviseert ook publiekrechtelijke toezichthouders, gemeenten en provincies en treedt voor hen op in juridische procedures. De heer Veldhuis heeft een brede kennis van het civiele recht, bestuursrecht en het strafrecht. Het Koninklijk besluit over zijn benoeming is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.