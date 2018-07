Minister-president Rutte ontvangt minister-president Barzani van de Koerdische Autonome Regio

Minister-president Rutte ontvangt dinsdag 10 juli 2018 minister-president Barzani van de Koerdische Autonome Regio in Irak bij het ministerie van Algemene Zaken.

Tijdens de ontmoeting in het Torentje spreken de beide ministers-presidenten onder meer over migratie, de strijd tegen ISIS, veiligheid en stabiliteit in de regio en de bredere samenwerking , o.a. in de landbouwsector.