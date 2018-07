Ruim 1000 euro korting voor nieuwe studenten

Alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten betalen vanaf komend collegejaar (2018-2019) de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro die gaat gelden voor bachelor- en associate degree-opleidingen. Met deze maatregel uit het regeerakkoord wil het kabinet het hoger onderwijs toegankelijker maken. De Eerste Kamer stemde vandaag in met deze ‘Wet verlaagd wettelijk collegegeld’ van minister Van Engelshoven (Onderwijs).

Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030 euro. Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (ook aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.

Extra jaar korting voor lerarenopleidingen

Bij lerarenopleidingen krijgen studenten zelfs twee jaar halvering van het collegegeld. Zij krijgen dus ruim 2000 euro korting. Het kabinet wil zo meer studenten interesseren voor het beroep van leraar. De korting geldt voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

Snel geregeld

Minister Van Engelshoven: ‘Hier zijn studenten echt blij mee. Als je gaat studeren is collegegeld zo’n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 die we nu geregeld hebben. Alle studenten die vanaf september voor het eerst gaan studeren in het hoger onderwijs profiteren hiervan. DUO, Studielink en de onderwijsinstellingen hebben alles op tijd geregeld waardoor deze wetswijziging zo snel uitgevoerd kan worden.’