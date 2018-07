Tijdelijke huisvesting op het Catshuisterrein voor het ministerie van Algemene Zaken

Op het Catshuisterrein wordt door het Rijksvastgoedbedrijf tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor een deel van de medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken. In het najaar van 2019 start volgens de huidige planning de bouw van de tijdelijke huisvesting en in de zomer van 2020 gaan ruim 200 medewerkers van Algemene Zaken over van het Binnenhof naar het Catshuisterrein. Dit is nodig omdat het Binnenhof in de periode 2020-2025 wordt gerenoveerd.

Onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade is het schetsontwerp gemaakt voor de tijdelijke huisvesting op het Catshuisterrein. De tijdelijke huisvesting bestaat uit een begane grond en drie verdiepingen en wordt opgebouwd uit kantoorunits. Er zijn in totaal drie gebouwdelen, die onderling zijn verbonden door twee transparante overkappingen. De buitengevel is gedacht in hout, zodat de uitstraling van het gebouw aansluit bij de omliggende natuur. Het gebouw is duurzaam en circulair. Na afloop van het tijdelijk gebruik, wordt het gebouw volledig weggehaald en kunnen de units ergens anders opnieuw worden ingezet.

Aan het Catshuis zelf wordt niets gewijzigd. Het terrein wordt na 2025 teruggebracht in de huidige staat.

Renovatie Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Binnenhofcomplex is een acht eeuwen oud monument dat continu 'in bedrijf' is. Na een periode van intensief gebruik, kampt het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. En om het cultureel erfgoed voor de lange termijn te behouden.

De renovatie van het Binnenhof is een ingrijpende operatie. Daarom krijgen alle Kamerleden, de minister-president en alle ambtenaren tijdelijk een andere werkplek. De renovatie van het Binnenhof start in 2020 en op dat moment verhuizen alle gebruikers naar beschikbare rijkslocaties. De Tweede Kamer gaat tijdelijk naar Bezuidenhoutseweg 67. De Eerste Kamer en de Raad van State verhuizen tijdelijk naar het Lange Voorhout 34/36. Het ministerie van Algemene Zaken gaat naar een tijdelijk pand op het Catshuisterrein. Na 2025 wordt het Binnenhof weer in gebruik genomen.