Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod via tuchtrecht

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg dat een beroepsverbod binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het gaat om ernstig gedrag, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, maar ook niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij (een categorie van) patiënten behandelt. Gedacht kan worden aan een zorgverlener die een ernstig zedendelict, een ernstig geweldsdelict of een levensdelict heeft gepleegd. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting begin 2019 in werking.

Beroepsverbod

Nu kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde doorhalen in het BIG-register. Dit betekent dat die persoon de beroepstitel niet meer mag gebruiken (zoals ‘arts’). Ook mag hij dan niet zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten (zoals opereren of geneesmiddelen voorschrijven). Wel mag hij dan in opdracht en onder toezicht van een nog wel BIG-geregistreerde werken. Door het wetsvoorstel kan de tuchtrechter ook verbieden dat iemand patiënten of een categorie van patiënten behandelt en in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde werkt.

Verder verduidelijkt het wetsvoorstel dat het tuchtrecht ook van toepassing kan zijn op gedrag van een BIG-geregistreerde in een ander beroep dan het BIG-beroep of in zijn privéleven. Het gaat dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening. Ten slotte krijgt de inspectie de mogelijkheid om een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief te stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter (de last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten).

Cosmetische handelingen

Verder wordt in het wetsvoorstel verduidelijkt dat de Wet BIG ook van toepassing is bij cosmetische handelingen. Voorbehouden handelingen (zoals injecteren of chirurgische ingrepen) vallen onder de Wet BIG ongeacht de vraag of een behandeling vanuit een medisch of cosmetisch doel plaatsvindt. Om eenvoudiger de bevoegdheid van een zorgverlener te kunnen controleren en te zoeken in het BIG-register, verplicht het wetsvoorstel dat BIG-geregistreerden hun registratienummer voeren.

Ondersteuning klager

Het wetsvoorstel regelt dat iemand die een tuchtklacht wil indienen gebruik kan maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris. Deze functionaris adviseert de klager over het formuleren en indienen van een tuchtklacht. Dat moet bevorderen dat bij de tuchtrechter klachten worden ingediend die goed zijn geformuleerd en waarvoor het tuchtrecht is bedoeld. Voor het indienen van een tuchtklacht zal de klager griffierecht van € 50 moeten gaan betalen. Als de klacht gegrond wordt verklaard, krijgt de klager het griffierecht terug. Daarnaast krijgt het tuchtcollege de mogelijkheid om, als een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, de zorgverlener te veroordelen in de kosten die de klager heeft moeten maken, bijvoorbeeld voor een advocaat.