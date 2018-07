SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. In het najaar van 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. De SDE+ stimuleert kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en het regeerakkoord. De voortzetting van de SDE+ regeling bekrachtigt een meerjarig, consistent beleid voor de energietransitie.

Met het Energieakkoord 2013 is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14% in 2020 en 16% in 2023. SDE+ is het belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig omdat, ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling en kostenreducties, hernieuwbare energieopwekking in de meeste gevallen nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan.

Beeld: ©EZK

Kostenreductie

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ prikkelt deelnemers zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken tegen zo laag mogelijke kosten. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van burgers en bedrijven. Vooral bij zonne-energie is een forse kostenreductie te zien. Daarom is in deze SDE+ ronde de vergoeding voor deze techniek verlaagd.

CO2-arme energiehuishouding

Met het Klimaatakkoord van Parijs en het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' heeft Nederland zich verbonden aan ambitieuze doelen op weg naar een CO2-arme energiehuishouding. Het kabinet streeft ernaar om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Op dit moment wordt gewerkt aan de verbreding van de SDE+ naar CO2-reducerende technieken. De verbreding van de SDE+ is nog niet van toepassing op de najaarsronde 2018.

Windenergie op zee zonder subsidie

Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+ openstelling. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet. Na de tenders van de afgelopen jaren is wind op zee steeds goedkoper geworden. Onlangs is zelfs een vergunning verstrekt voor ’s werelds eerste windpark dat zonder subsidie gebouwd zal zijn. De eerstvolgende tender staat gepland voor eind 2018, voor het windpark Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV.