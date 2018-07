Verklaring minister Blok

Minister Blok sprak maandag 9 juli in Parijs met de minister van Buitenlandse Zaken Le Drian en de minister voor Europese Zaken Loiseau.

Minister Blok: “Ik kijk terug op een geslaagd bezoek aan Frankrijk. Een bezoek dat op een belangrijk moment plaatsvindt: vorige week nog besloten de EU-landen de handen ineen te slaan om het migratieprobleem aan te pakken; onze Britse buren zijn ‘as we speak’ in de ban van de Brexit; en we staan aan de vooravond van de NAVO-top in Brussel om samen met onze transatlantische bondgenoten aan de veiligheid van Europa te werken. De Europese uitdagingen vragen om eensgezindheid en een stabiel Europa dat voor ons werkt. Toen, nu en straks staan Frankrijk en Nederland samen voor een veilig en welvarend Europa. En juist waar het niet vanzelfsprekend is, zoals bij de onderhandelingen over de Europese begroting, is mijn bezoek aan Parijs ook belangrijk om begrip te kweken voor elkaars standpunten.”