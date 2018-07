Minister-president Rutte bij NAVO-bijeenkomst in Brussel

Vandaag en morgen vindt de NAVO-top in Brussel plaats. Lees hieronder de reactie van minister-president Rutte over de 1e dag van de bijeenkomst.

De NAVO is cruciaal voor het bewaken van vrede en veiligheid op het Europese continent en daarbuiten. Deze dag stond vooral in het teken van het pleidooi van SG-NAVO Stoltenberg en de Amerikaanse president Trump om de kosten van de NAVO eerlijker te verdelen. En daarin hebben zij gelijk. We zullen naar 2% van het BBP moeten. En dat doen we ook. Stap voor stap. Nederland investeert fors in Defensie, oplopend tot € 1,5 miljard per jaar. Meer dan 20% daarvan gaat naar de aankoop van modern materieel, zoals de F-35, fregatten en onderzeeboten. Maar daarmee zijn we er nog niet. Vervolgstappen vergen politieke besluitvorming. Niet alleen dit kabinet, maar ook een volgend kabinet heeft daar een rol in. De NAVO draait niet alleen om geld, maar ook om inzet van mens en middelen. Nederland neemt daarin zijn verantwoordelijkheid. We dragen bij aan verschillende NAVO-missies en -operaties, zoals in Litouwen en Afghanistan. Het is belangrijk om met onze bondgenoten de veiligheidsuitdagingen waar we voor staan te bespreken en een gezamenlijke koers voor te toekomst te bepalen. Op die manier is en blijft de NAVO de beste garantie voor onze collectieve veiligheid.