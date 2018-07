Technisch probleem in productieproces reisdocumenten

Bij de productie van circa 5000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Hierdoor kan het voorkomen dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Hoewel er geen signalen bekend zijn dat deze productiefout tot problemen heeft geleid bij grenscontroles, ontvangen de mensen die mogelijk de productiefout in hun reisdocument hebben, wel een brief hoe dit te controleren. Daarnaast is een aantal maatregelen genomen. Dat schrijft staatssecretaris Knops vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De reisdocumenten zijn gewoon geldig, ook als de fout met het echtheidskenmerk optreedt. Het echtheidskenmerk is een controlemechanisme dat elektronisch extra zekerheid verschaft over de authenticiteit van het document. Het probleem heeft zich voorgedaan tijdens de productie bij IDEMIA gedurende zeven weken in de periode van april tot en met juni. Op basis van een steekproef lijkt deze fout voor te komen bij bijna 1 procent van de in die weken geproduceerde documenten. Dat zijn ongeveer 5000 reisdocumenten.



Burgers kunnen vanaf vandaag zelf met een gratis app op een Android telefoon controleren of dit probleem zich voordoet bij hun reisdocument. Daarnaast kunnen zij vanaf maandag 16 juli terecht bij de gemeenten of Nederlandse ambassades in het buitenland om te controleren of de fout in het betreffende document optreedt. Mocht het document fout geproduceerd zijn dan wordt dit vanzelfsprekend kosteloos vervangen.



Reizigers kunnen gewoon op vakantie gaan en bij thuiskomst controleren of zij hun reisdocument moeten vervangen. Mocht het probleem zich voordoen dat bijvoorbeeld een elektronische gate niet opent, dan kan een persoon zich altijd wenden tot de reguliere grenscontrole. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte gesteld dat de foutmelding kan optreden.