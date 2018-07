Akkoord op uitvoering MH17-verdrag in Oekraïne en Nederland

De parlementen van Oekraïne en van Nederland hebben deze week de uitvoeringswetten aangenomen voor het verdrag dat internationale juridische samenwerking mogelijk maakt met betrekking tot vlucht MH17. Met het verdrag wordt geregeld dat de vervolging van de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 ten behoeve van alle 298 slachtoffers van de ramp kan plaatsvinden in Nederland. Daarmee krijgen alle nabestaanden dezelfde rechten in een Nederlands proces.





Dinsdag heeft de Eerste Kamer in Nederland de wetsvoorstellen aangenomen die dienen ter uitvoering van het besluit om de vervolging en berechting van het neerhalen van vlucht MH17 te laten plaatsvinden in Nederland. Beide wetsvoorstellen werden na een debat met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid unaniem aanvaard. Donderdag heeft ook het parlement van Oekraïne ingestemd met de uitvoeringswetgeving voor het verdrag.

Het bilateraal verdrag werd 7 juli 2017 door toenmalig minister Blok van Veiligheid en Justitie met zijn Oekraïense ambtsgenoot minister Petrenko ondertekend. Met het MH17-verdrag met Oekraïne wordt buiten twijfel gesteld dat vervolging van de daders ten behoeve van alle slachtoffers kan plaatsvinden en niet alleen de Nederlandse slachtoffers. De slachtoffers van de ramp met de MH17 kwamen uit 17 landen.

Verder is in het bilaterale verdrag met Oekraïne de mogelijkheid gecreëerd bij de berechting gebruik te maken van videoconferentie. Ook is de overdracht van mogelijk opgelegde gevangenisstraffen geregeld.