Benoeming voorzitter ACM

Mr. T.M. (Martijn) Snoep, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, wordt op 1 september 2018 de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij volgt Chris Fonteijn op, die op 1 mei 2018 is gestopt.

Martijn Snoep studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft tot aan zijn benoeming bij de ACM 28 jaar bij De Brauw Blackstone Westbroek gewerkt. In die periode heeft hij vanuit Amsterdam en Brussel bedrijven geadviseerd over de toepassing van het mededingingsrecht in Nederland en daarbuiten. Van 2010 tot 2016 heeft Martijn Snoep als bestuursvoorzitter leiding gegeven aan De Brauw.

Naast de nieuwe voorzitter bestaat het bestuur van de ACM uit Henk Don en Cateautje Hijmans van den Bergh.

Waarnemend bestuursvoorzitter Henk Don: “Wij zijn blij met de komst van Martijn Snoep. Met zijn creatieve geest en ruime ervaring zal hij belangrijke bijdragen kunnen leveren aan de vernieuwing en versterking van ons toezicht.”

De ACM is een onafhankelijke toezichthouder die kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten bevordert. Ze werkt aan een gezonde economie. Ze stimuleert dat markten goed werken. Ze pakt oneerlijke praktijken aan en geeft voorlichting aan consumenten en bedrijven. Bij de ACM, gevestigd in Den Haag, werken ongeveer 550 mensen.