BZK ontwikkelt strategisch personeelsbeleid rijksoverheid

Gemiddeld is een rijksambtenaar 48 jaar, het aantrekken van ICT’ers is lastiger en maatschappelijke vraagstukken worden diverser en complexer; het werk voor de rijksambtenaar verandert. Deze ontwikkelingen vragen om een strategisch personeelsbeleid over een aantal jaren. Potentiële medewerkers zien het rijk steeds vaker als een aantrekkelijke werkgever. Minister Ollongren (BZK) wil deze sterke positie op de arbeidsmarkt verder uitbouwen. Dat schrijft zij in de brief aan de Tweede Kamer over haar agendaStrategisch personeelsbeleid Rijk 2025, waar het kabinet vandaag mee heeft ingestemd.

Het Rijk wil de komende jaren een aantrekkelijke werkgever blijven voor de huidige en potentiële medewerkers. Dit gebeurt onder andere door de grote ontwikkelmogelijkheden meer te benadrukken en in te zetten op meer diversiteit. Met al zijn departementen, inspecties en uitvoeringsorganisaties is het Rijk niet alleen één van de grootste, maar ook meest veelzijdige werkgevers van Nederland.

Volgens minister Ollongren (werkgever van circa 120.000 ambtenaren) kan de Rijksoverheid weer jaren vooruit met de nieuwe strategische koers op het personeelsbeleid. Ollongren: “Ik ben trots op de medewerkers die het belangrijke werk van de Rijksoverheid uitvoeren: van wegenonderhoud tot het innen van belastingen, van terrorismebestrijding tot inspecties in de gezondheidszorg. Met deze strategische agenda kunnen we de komende jaren verder werken aan een toekomstbestendige overheid. Belangrijk daarbij is dat medewerkers zelf blijven werken aan hun ontwikkeling. Als werkgever willen we hen hierin goed ondersteunen. Het mooie is dat je je bij het rijk volop kunt ontwikkelen.”

Zeven focuspunten strategisch personeelsbeleid