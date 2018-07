Minister-president Rutte ontvangt president Buhari van Nigeria

Minister-president Rutte ontvangt op maandag 16 juli 2018 president Buhari van de Federale Republiek Nigeria op het ministerie van Algemene Zaken.

Tijdens de ontmoeting in het Torentje spreken minister-president Rutte en president Buhari over de bredere relatie tussen Nederland en Nigeria, over migratie, veiligheid en stabiliteit in de regio, en over economische samenwerking met Nigeria.

President Buhari brengt op maandag 16 juli en dinsdag 17 juli een bezoek aan Nederland. Minister Onyeama van Buitenlandse Zaken reist met de president mee.

Naast de ontvangst door minister-president Rutte is president Buhari onder meer aanwezig bij de viering van 20 jaar Statuut van Rome, waarmee het Internationaal Strafhof in Den Haag werd opgericht. Ook brengt de president een bezoek aan de haven van Rotterdam.