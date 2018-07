Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Opvang (FO) hebben vrijdag 13 juli de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. In deze overeenkomst staan afspraken om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te vergroten. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar.

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid / Rutger Rog

Uit onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg en uit meerdere inspectierapporten als gevolg van ernstige incidenten is naar voren gekomen dat de veiligheid in de forensische zorg ernstig onder druk staat. Dit komt onder andere door te weinig capaciteit en teveel administratieve druk. Ook GGZ Nederland heeft recent aandacht hiervoor gevraagd. Door druk op de sector zijn de risico’s op het gebied van veiligheid toegenomen. Naar aanleiding daarvan hebben de betrokken partijen voortvarend de gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen om concrete maatregelen op te stellen. Deze zien op het terugbrengen van de administratieve lasten, het aantrekken van meer personeel, het behouden van bestaand personeel en het starten van een wervingscampagne met aandacht voor verbetering van het beeld van de forensische zorg. Met deze maatregelen worden de kwaliteit en veiligheid weer op peil gebracht.

Goed gekwalificeerd personeel

De forensische zorg heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Naast het behandelen van patiënten, werkt de sector aan resocialisatie, waardoor de kans op recidive (herhaling) vermindert. Zo speelt de forensische zorg een belangrijke rol voor de veiligheid van de samenleving. De sector heeft echter door de stijgende vraag te maken met hoge druk op medewerkers en financiële middelen. Daarom komt er voor de forensisch psychiatrische afdelingen (FPA’s) en de forensisch psychiatrische klinieken (FPK’s) de komende drie jaar extra financiële ruimte. Hiermee kunnen aanbieders personeel opleiden en nieuw personeel aannemen. Ook kan er geïnvesteerd worden in de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten en medewerkers.

Arbeidsmarktcampagne

Er is een tekort aan goed geschoold specialistisch personeel dat op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden is. Met een gerichte arbeidsmarktaanpak willen de partijen gekwalificeerd personeel aantrekken en (zij-) instroom van nieuwe medewerkers bevorderen. De inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers wordt bevorderd. Ook start het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenspraak met onder andere de sector, begin 2019 een campagne om gericht personeel te werven. Hierin is aandacht voor verbetering van het algemeen beeld van de forensische zorg. Daarnaast stellen zorgaanbieders extra stageplekken beschikbaar en financieren instellingen een lectoraat om specialistische (HBO-) opleidingen te krijgen.

Vermindering administratieve lasten

Naast extra personeel moeten ook de administratieve lasten verminderd worden om meer tijd over te houden voor directe patiëntenzorg. Er worden “schrapsessies” georganiseerd om overbodige lasten weg te nemen. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, interne afspraken, de werking van ICT-systemen, overlegstructuren, vastlegging van informatie in behandeldossiers en informatiedeling met partners. Het doel is dat de administratieve lasten in 2020 met 25 procent zijn afgenomen.

Minister Dekker is tevreden met de gesloten overeenkomst:

“Forensische zorgaanbieders zijn een belangrijke schakel om recidive te beperken. Het is daarom essentieel voor de veiligheid van de samenleving dat de kwaliteit in deze sector op orde is. Met deze concrete maatregelen kunnen medewerkers hun werk beter en veiliger doen”.

Bestuurder Joep Verbugt van GGZ Nederland ziet de gemaakte afspraken als een belangrijke stap:

“Het is positief dat we tot een akkoord gekomen zijn en dat de broodnodige injectie in de sector er komt. Dit is een belangrijke eerste stap om de veiligheid in de sector te herstellen. De komende jaren gaan we hier samen met het ministerie de schouders onder zetten”.

Na de zomer werkt de sector verder aan de verbetering van de aansluiting van de forensische op de reguliere zorg, het sociaal domein en de succesvolle terugkeer van (ex) forensische patiënten naar de maatschappij, in aansluiting op lopende initiatieven.