Voordracht bewindvoerder bij de Wereldbank

Drs. K.M. (Koen) Davidse wordt voorgedragen als nieuwe bewindvoerder bij de Wereldbank. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ingestemd met de voordracht. Hij is momenteel plaatsvervangend hoofd van de VN-vredesmissie Minusma in Mali.

Koen Davidse volgt Frank Heemskerk op, die de functie in Washington de afgelopen vijf jaar vervulde. De benoeming van Davidse bij de kiesgroep is definitief na instemming van de andere kiesgroeplanden. Hij zal in november aantreden, voor een termijn van vier jaar.

Davidse heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de VN en de Wereldbank. Hij studeerde politicologie en internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

“Met Koen Davidse heeft Nederland een kandidaat van formaat. Hij kent zowel de Wereldbank, als de landen waar de bank een belangrijke bijdrage levert aan de bestrijding van armoede en het bereiken van gedeelde welvaart”, aldus de ministers Hoekstra en Kaag.

De Wereldbank is de enige wereldwijd opererende internationale financiële instelling waar Nederland een permanente zetel heeft in de Raad van Bewindvoerders. De bewindvoerder is namens de kiesgroep verantwoordelijk voor alle onderdelen van de Wereldbank Groep. De kiesgroep bestaat, naast Nederland, uit Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israël, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië en Oekraïne.