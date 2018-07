Ollongren en Harbers varen mee tijdens Pride Amsterdam

'Helden in artikel 1 Grondwet'. Dat is het thema van de eigen boot van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens de botenparade van Pride Amsterdam op 4 augustus. Minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Harbers (JenV) varen op de boot mee.

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Dat staat in artikel 1 van de Grondwet. Het kabinet steunt het initiatief van enkele Kamerleden om dit artikel uit te breiden met onder andere de grond seksuele gerichtheid. Met de deelname van Ollongren en Harbers aan Pride Amsterdam wil het kabinet zeggen: de rechtstaat is er voor iedereen. Ook voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen.



Ook als werkgevers vinden de ministeries het tegengaan van discriminatie belangrijk. Net als het belang van diversiteit op de werkvloer. Iedere werknemer mag zichzelf zijn. De deelname aan de Pride Amsterdam is een initiatief van JuBi Yourself. Dit LHBTI-netwerk ontstond nadat BZK zich aansloot bij het netwerk van het ministerie Justitie en Veiligheid, dat sinds 2015 meevaart. BZK doet voor het eerst mee.



Stichting Amsterdam Gay Pride wil blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Hoogtepunt van Pride is de beroemde Botenparade, meer informatie is te vinden op www.pride.amsterdam.





Globaal programmaoverzicht

- 28 juli Pride Walk & Pride at the Park

- 30 juli Pride at the Beach Parade in Zandvoort aan Zee

- 3 & 4 augustus Straatfeesten

- 4 augustus Botenparade

- 5 augustus Slotfeest op de Dam