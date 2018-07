Staatssecretaris Knops roept op tot innovatief gebruik open data

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikt dit jaar voor de derde keer de Stuiveling Open Data Award (SODA) uit. De award beloont de beste toepassing die gebruikmaakt van open data van de Nederlandse overheid met 20.000 euro. Dit kan bijvoorbeeld een website of app zijn. Staatssecretaris Knops overhandigt de award op 4 oktober tijdens de Innovation Expo in Rotterdam. Het inzenden van toepassingen kan tot en met 5 september.

Open data zijn overal

Open data zijn overal. We gebruiken ze vaak ongemerkt: bij het navigeren in het verkeer, voor buienradar of voor OV-informatie. Of als we informatie bekijken over zorg, onderwijs en overheden. De Stuiveling Open Data Award (SODA) stimuleert het innovatief gebruik van open data en maakt zichtbaar wat er mogelijk is.

Meerwaarde

Het kabinet maakt werk van open data en stel zoveel mogelijk data vrij beschikbaar, uiteraard met inachtneming van belangrijke waarborgen als privacy. Open data komt in het huidige regeerakkoord voor het eerst voor. “Terecht” zo geeft Staatssecretaris Knops aan: “het is belangrijk dat open data vindbaar en bruikbaar zijn. Dat komt innovatie ten goede, en kan bijdragen aan maatschappelijke, democratische en economische meerwaarde.”

Voor wie is deze award?

De wedstrijd staat open voor iedereen die een nieuwe of bestaande toepassing heeft gemaakt waarbij open data van de Nederlandse overheid gebruikt wordt, zoals een website, app of visualisatie. Publieke en private organisaties en privé-personen kunnen deelnemen. Ook is het dit jaar voor het eerst mogelijk om anderen te nomineren.

De prijs

De winnaar van SODA2018 ontvangt de award en 20.000 euro voor de verdere investering in en ontwikkeling van de toepassing, waarbij (her)gebruik van open data voorop staat.

Jury

De jury van SODA2018 bestaat uit: Arno Visser (Algemene Rekenkamer, voorzitter), Marianne Linde (gemeente Tilburg), Marleen Stikker (Waag Society), Michiel Leenaars (Internet Society Nederland), Paul Geurts van Kessel (winnaar SODA2016) en Ramona de Jong (winnaar SODA2017).

Wat vooraf ging

De SODA draagt de naam van de vorige president van de Algemene Rekenkamer, Saskia J. Stuiveling. Zij was een warm pleitbezorger van open data. De eerste SODA werd in 2016 uitgereikt aan startup GreenHome. Hun HuisScan geeft woningeigenaren snel en eenvoudig inzicht in de beste energiebesparende maatregelen voor hun specifieke woning, op basis van open data. In 2017 won ‘Wat kost mijn zorg?’ van de Consumentenbond, een toepassing die transparantie in de zorg stimuleert.



Voor meer informatie en deelname, zie www.soda2018.nl