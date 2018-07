Constructief overleg ministers van Justitie Nederland, Aruba, Curacao en Sint Maarten

Vandaag zijn de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curacao) en De Weever (Sint Maarten) samen gekomen voor het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO). Ditmaal op Bonaire, onder het voorzitterschap van Nederland.

Grapperhaus:

"Mijn collega's Bikker, Grigorie, De Weever en ik kunnen tevreden terugkijken op een intensief en constructief overleg. Gezamenlijk hebben we nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat we gevieren samen op trekken en onze krachten bundelen."

Tijdens het overleg is gesproken over de succesvolle strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en zijn afspraken gemaakt om de recherchesamenwerking nog meer te versterken en vernieuwen. Ook zijn er afspraken gemaakt ter verbetering van grensbewaking. Daarnaast is er ook uitgebreid stil gestaan bij de uitvoering van de nieuwe Europese wetgeving (AvG) voor uitwisseling van persoonsgegevens en de samenwerking hierbij tussen de landen van het Koninkrijk.

Aan het einde van het JVO hebben de vier ministers in aanwezigheid van enkele brandweercommandanten hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de brandweerkorpsen van Curacao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden.

Het volgende JVO zal plaatsvinden in januari 2019 onder het voorzitterschap van Aruba.