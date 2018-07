Droogtemonitor: Het blijft droog, waterbeheerders nemen maatregelen

Het neerslagtekort is in heel Nederland de afgelopen week weer verder toegenomen. Landelijk gezien is er nog steeds sprake van een dreigend watertekort. Regionaal is er op sommige plekken daadwerkelijk sprake van een watertekort.

Het blijft de komende periode droog en warm. Dit betekent dat Rijkswaterstaat en de waterschappen zich blijven voorbereiden op de fase waarin er sprake is van een landelijk watertekort. Download de droogtemonitor van 25 juli 2018 voor de actuele stand van zaken.

Droogtemonitor

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stellen we een droogtemonitor op. In een periode van droogte gebeurt dit elke 2 weken, of zelfs vaker als dat nodig is. We verspreiden de berichten onder onze partners zolang er sprake is van (kans op) watertekorten.