Reiskostenvergoeding voor examenleerlingen VMBO Maastricht

Het ministerie van Onderwijs stelt een reiskostenvergoeding beschikbaar voor de gedupeerde examenleerlingen van VMBO Maastricht die naar het mbo gaan. Als zij in augustus beginnen aan de beroepsopleidende leerweg (bol) kunnen ze nog geen aanspraak maken op een ov-kaart. Andere mbo-studenten kunnen dat wel, omdat die hun vmbo-opleiding hebben afgesloten.

De leerlingen van VMBO Maastricht moeten een deel van hun schoolexamen alsnog afronden, omdat de school een groot deel van de vakken niet of onvoldoende had getoetst. Pas als het diploma na de herkansingen is gehaald, hebben ze recht op een reisproduct. Minister van Engelshoven (Onderwijs) zorgt nu, mede namens minister Slob, voor een tijdelijke oplossing om te voorkomen dat deze leerlingen financieel in de problemen komen door reiskosten van en naar het mbo.

Oplossing

'Deze leerlingen hebben een van de leukste periodes van hun schoolloopbaan - het feest van de diplomauitreiking - moeten missen. Nu staan ze voor de zware taak om hun vmbo alsnog af te ronden en tegelijk aan het mbo te beginnen. We hebben dus voor een oplossing gezorgd om te voorkomen dat leerlingen de komende tijd ook nog zorgen hebben over de kosten van de reis naar hun nieuwe school', licht Van Engelshoven de regeling toe.

Zelf aanvragen

De leerlingen kunnen maandelijks een reisvergoeding van 300 euro krijgen. Daarmee kunnen ze het reizen naar hun vervolgopleiding betalen, net zoals elke andere mbo-student. De vergoeding kan door de leerling online worden aangevraagd.

Zodra leerlingen geslaagd zijn, stopt de regeling. De studenten worden dan ingeschreven bij het mbo waardoor ze een studentenreisproduct kunnen aanvragen. Wie vooruitlopend op het behalen van het diploma al een kaart had aangevraagd, moet dat zo snel mogelijk annuleren om kosten te vermijden. Leerlingen die inmiddels geslaagd zijn, kunnen gewoon een reisproduct aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor de vergoeding.