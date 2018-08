Staatssecretaris Keijzer naar Brazilië en Argentinië voor innovatiewerkbezoek en G20

Internationale samenwerking biedt Nederlandse ondernemers extra mogelijkheden voor het ontwikkelen van innovaties tot succesvolle producten en diensten. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) is daarom samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen van zondag 19 tot en met woensdag 22 augustus in São Paulo, het economische en financiële centrum van Brazilië. Tijdens het bezoek worden overeenkomsten gesloten over samenwerking. Ook toont Nederland haar expertise op het gebied van digitale en industriële technologieën waarvoor in Brazilië kansrijke markten bestaan.

Mogelijkheden liggen er in Brazilië voor het toepassen van industriële technologieën uit High Tech Systemen en Materialen (HTSM) in bijvoorbeeld de vliegtuig- en de scheepsbouw. Ook ICT-activiteiten zoals het toepassen van big data en blockchain, de zogenoemde Life Sciences & Health sector en de biologische grondstoffeneconomie (biobased) zijn kansrijk.

Met Braziliaanse bedrijven, kennisinstellingen en overheden maakt staatssecretaris Keijzer tijdens haar bezoeken aan São Paulo en São José dos Campos afspraken om samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). Doel is om verdere groeimogelijkheden te benutten op deze voor Nederland interessante markt.

Nederland belangrijkste Europese exportmarkt voor Brazilië

Nederland is de vierde mondiale importeur qua grootte van Braziliaanse goederen (4,2 miljard euro) na China, de Verenigde Staten en Argentinië. Andersom exporteert Nederland voor 3,3 miljard euro aan goederen naar het Zuid-Amerikaanse land. In de afgelopen tien jaar is de jaarlijkse Nederlandse exportwaarde ruim verdubbeld. Na een sterke economische krimp, herstelde de Braziliaanse economie zich in 2017.



Ook binnen het EU-innovatieprogramma Horizon 2020 neemt de samenwerking tussen Nederland en Brazilië een prominente plek in. Van de 88 toegekende projecten met een Braziliaanse deelnemer wordt er in 35 met een Nederlandse gewerkt. Voor deze projecten is € 26,8 miljoen (Nederland) en € 5,3 miljoen (Brazilië) aan EU-ondersteuning toegezegd.

G20-top over digitale economie in Argentinië

Na haar bezoek aan Brazilië neemt staatssecretaris Keijzer namens het kabinet deel aan de G20-top over digitale economie in het Argentijnse Salta (donderdag 23 en vrijdag 24 augustus). Daar spreken vertegenwoordigers van de twintig grootste economieën over de gezamenlijke beleidsagenda voor een sterkere wereldwijde digitale markt. Nederland is net als in 2017 (Duitsland) door het gastland toegevoegd als deelnemer aan de G20.



Onlangs presenteerde Keijzer namens de regering de strategie Nederland Digitaal. Hiermee wil het kabinet bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland verder versterken, zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij. Deelname aan de G20 biedt Nederland de kans om de verbinding te maken tussen de nationale digitaliseringsstrategie en de internationale ambities op dit gebied.