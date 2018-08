Mensenrechten Commissaris Zeid Ra'ad Al Hussein ontvangt Mensenrechtentulp 2018

De Mensenrechtentulp 2018 is toegekend aan de Hoge Commissaris van de Mensrechten Zeid Ra'ad Al Hussein. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) reikt de prijs uit op 3 september in Den Haag.

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een persoon of organisatie die zich op een unieke manier inzet voor mensenrechten. Aan de prijs is een bronzen beeld en een bedrag van 100.000 euro verbonden om het mensenrechtenwerk van de winnaar voort te zetten. Dit jaar is een bijzondere editie, omdat ook het 70-jarig bestaan gevierd wordt van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Minister Blok: ‘mensenrechten vormen de basis voor stabiliteit en veiligheid. Daarom is het zeer belangrijk om extra aandacht te vragen voor hen die zich wereldwijd inzetten voor de bevordering van mensenrechten.’

Zeid Ra'ad Al Hussein ontvangt de prijs voor zijn werk als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN. In deze rol sprak hij zich de afgelopen 4 jaar luid en duidelijk uit voor de bescherming van mensenrechten wereldwijd. Minister Blok: ‘Nederland heeft veel waardering voor de manier waarop hij zijn mandaat als Hoge Commissaris heeft ingevuld. Hij stelde mensenrechtenschendingen waar ook ter wereld aan de kaak. Juist deze onafhankelijke kritische houding was nodig omdat de mensenrechten op veel plekken in de wereld onder grote druk staan.’

Per 1 september legt hij zijn functie als Hoge Commissaris neer. Vorige week is bekend geworden dat hij zal worden opgevolgd door de voormalige Chileense president Michelle Bachelet.