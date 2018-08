Braziliaans-Nederlands project voor ontwikkeling van innovatieve composieten

Zeven Braziliaanse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan gezamenlijk innovaties ontwikkelen met kunststof composieten voor gebruik in de luchtvaartindustrie. Onder meer Ten Cate Advanced Components en vliegtuigbouwer Embraer doen mee aan het zogenoemde SPIRIT-project dat vandaag tijdens een bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan het Braziliaanse wetenschappelijke luchtvaartinstituut ITA in São José dos Campos officieel is gelanceerd.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Als Europees innovatieleider is Nederland onder meer sterk in het ontwikkelen van industriële technologieën. Nieuwe lichtgewicht materialen worden bijvoorbeeld wereldwijd in de vliegtuig- en de scheepsbouw toegepast, maar zitten ook in allerlei productieprocessen verwerkt zoals machines en leidingen in de chemische industrie. Het SPIRIT-project is een mooi voorbeeld van internationale samenwerking waarbij innovatie kan leiden tot extra groeimogelijkheden.”



Nederlandse kennisinstellingen zoals het Thermoplastic Composites Research Center (TPRC) uit Enschede, wetenschappers van de TU Delft en bedrijven zoals Ten Cate Advanced Components, Airborne Oil & Gas en Damen Shipyards hielden in aanwezigheid van de staatssecretaris met hun Braziliaanse collega’s een werksessie over innovaties op het gebied van high tech systemen en materialen en het gebruik van lichtgewicht composieten in het bijzonder. Het materiaal wordt gebruikt bij de productie van vliegtuigen, ruimtevaartuigen, schepen en auto’s.

Innovatiewerkbezoek staatssecretaris Keijzer aan Brazilië

Samen met innovatieve Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen is staatssecretaris Keijzer van zondag 19 tot en met woensdag 22 augustus in São Paulo, het economische en financiële centrum van Brazilië. Tijdens het bezoek worden niet alleen overeenkomsten gesloten over samenwerking. Ook toont Nederland haar expertise op het gebied van digitale en industriële technologieën waarvoor in Brazilië kansrijke markten bestaan.



Maandag sloot Keijzer namens de ministeries van EZK en OCW met de Braziliaanse minister Gilberto Kassab al een overeenkomst om in 2019 een gezamenlijk innovatieprogramma ontwikkelen. Beide landen werken al samen en willen nu meer onderzoek en ontwikkeling verrichten op thema’s als high tech systemen en materialen, ruimtevaart, medische technologieën en het voorkomen van natuurrampen.

Nederland belangrijkste Europese exportmarkt voor Brazilië

Nederland is de vierde mondiale importeur qua grootte van Braziliaanse goederen (4,2 miljard euro) na China, de Verenigde Staten en Argentinië. Andersom exporteert Nederland voor 3,3 miljard euro aan goederen naar het Zuid-Amerikaanse land. In de afgelopen tien jaar is de jaarlijkse Nederlandse exportwaarde ruim verdubbeld. Na een sterke economische krimp, herstelde de Braziliaanse economie zich in 2017.