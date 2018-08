Benoeming nieuwe staatsraad voor Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft besloten om mevrouw M.C. (Maria) van der Sluijs-Plantz voor te dragen voor benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Zij zal bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Sint Maarten. De benoeming gaat in per 1 oktober 2018.

Maria van der Sluijs-Plantz (1955) studeerde Nederlandse taal en letterkunde en rechten. Zij was actief in verschillende functies in het bedrijfsleven, onder meer als CEO van de TMF Group. Sinds oktober 2015 is zij lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. Haar benoemingstermijn bij dat college loopt tot 1 oktober 2018.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Bij de Raad van State van het Koninkrijk gaat het daarbij over koninkrijkaangelegenheden: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben elk een staatsraad die deelneemt aan de beraadslagingen.