Minister-president Rutte bij Opening Academisch Jaar in Wageningen

Minister-president Rutte spreekt maandag 3 september tijdens de Opening van het Academisch Jaar bij de Wageningen University & Research (WUR). Dit jaar staat de opening in het teken van het honderdjarig bestaan van de Wageningse universiteit.

In zijn toespraak gaat minister-president Rutte onder andere in op de internationale toppositie van Nederland in de landbouw- en voedselsector, de belangrijke rol die de universiteit daarin speelt en de uitdagingen voor de toekomst.



Naast de minister-president houden ook Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en Phil Hogan, Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling een toespraak.