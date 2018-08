Mevrouw drs. M. (Margo) Mulder MSc. is benoemd tot burgemeester van de gemeente Goes.

Beeld: ©BZK Paul Voorham

De benoeming gaat in op 12 september 2018.

Mevrouw Mulder (49 jaar) is lid van de PvdA. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Heusden.

Op dit moment is de heer H.W.M. Klitsie (PvdA) waarnemend burgemeester van de gemeente Goes.