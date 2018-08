Benoeming directeur-generaal Overheidsorganisatie

Drs. M. (Marieke) van Wallenburg wordt directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2018.

Marieke van Wallenburg is momenteel directeur Middelen & Control/Concerncontroller bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor vervulde zij diverse leidinggevende functies bij deze gemeente. Eerder werkte zij in verschillende functies bij het ministerie van Financiën. Van Wallenburg studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde in 2013-2014 het ABD Kandidatenprogramma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.