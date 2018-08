Groot deel examenleerlingen VMBO Maastricht geslaagd

Een groot deel van de examenleerlingen van VMBO Maastricht is geslaagd. Voor een deel van de leerlingen ligt later dit jaar nog een herkansing in het verschiet. Dat schrijft minister Slob (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vandaag kregen 243 leerlingen bericht van de school dat ze hun diploma kunnen komen ophalen. Vorige week maakten 250 leerlingen hersteltoetsen. In totaal zijn van 353 eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht nu 285 leerlingen geslaagd.



20 leerlingen waren eerder gezakt vanwege hun cijfers voor het centraal examen. De school gaat de komende dagen in gesprek met de 48 leerlingen die nog niet zijn geslaagd over het vervolg, zodat ook zij de komende maanden hun diploma kunnen halen. In oktober is er een volgende herkansingsmogelijkheid.



‘Voor veel leerlingen en ouders komt er een eind aan een zomer vol onzekerheden. Ik hoop dat zij nu alsnog met trots naar hun behaalde resultaten kunnen kijken en met plezier verder kunnen met hun vervolgopleiding’, aldus minister Slob.



Volgens de minister is alles in het werk gesteld om te zorgen dat de leerlingen alsnog hun diploma konden halen, nadat ze gedupeerd waren geraakt door het handelen van de school. ‘Het papiertje dat deze leerlingen nu hebben bemachtigd is en blijft waardevol’, aldus Slob. ‘Leerlingen kunnen daar ondanks alles heel trots op zijn.’



Slob wenst de leerlingen die hun diploma nog niet op zak hebben de komende periode veel succes bij het studeren. ‘Ik hoop dat we uiteindelijk kunnen zeggen dat iedereen op een goede vervolgplek terecht is gekomen’, zegt Slob.



In de Kamerbrief stelt de minister verder dat het belangrijk is om van de situatie bij VMBO Maastricht te leren. ‘We willen het risico op dit soort incidenten in de toekomst minimaliseren’, aldus de minister. Hij kijkt daarom uit naar de uitkomsten van de ingestelde onderzoeken. Die worden in de loop van het najaar verwacht.