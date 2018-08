Ridderslag voor Apache-vlieger Roy de Ruiter

Een ferme slag op de linkerschouder… gevolgd door een fluisterend "dank u wel, majesteit". Reserve-majoor Roy de Ruiter is zojuist op het Binnenhof in Den Haag door koning Willem-Alexander tot Ridder Militaire Willems-Orde geslagen. De voormalige Apachevlieger kreeg deze hoogste onderscheiding voor zijn optreden in Afghanistan, tussen 2007 en 2009.

De daden waarvoor De Ruiter is onderscheiden spreken voor zich, en maken indruk. Ze zijn verweven met moed, beleid en trouw; de vereisten om in aanmerking te komen voor de Militaire Willems-Orde. Met gevaar voor eigen leven ondersteunde hij grondtroepen, ging onverschrokken door in het heetst van de strijd en nam veelvuldig initiatieven om operaties te laten slagen.

Wapenfeiten De Ruiter

Zo ook op kerstavond 2007. De Ruiter heeft dan al ongebruikelijke keuzes gemaakt om de grondtroepen te verzekeren van luchtsteun. Als zijn co-piloot wil wegdraaien nadat een vijandelijke mortier rakelings langs hun Apache scheert, legt De Ruiter zijn hand op het besturingspaneel. Hij heeft de mortieropstelling gespot en wil deze dreiging wegnemen voor de grondtroepen. De co-piloot vertrouwt zijn gezagvoerder blindelings en zet een duikvlucht in richting de mortieropstelling. Ze zitten nu in de vuurlinie van de vijandelijke mortier. Om burgerslachtoffers te voorkomen, wijzigt De Ruiter tijdens het inzetten van de duik nog snel het type raket. Hij vuurt. Raak!

6 september 2009. De Nederlandse commando korporaal Kevin van de Rijdt sneuvelt. Vanuit de lucht en onder risicovolle omstandigheden toont De Ruiter trouw en onvoorwaardelijke loyaliteit aan zijn collega’s op de grond. Zonder zijn inzet was het risico groot dat er meer slachtoffers zouden vallen onder de Nederlandse militairen. Zonder De Ruiter had korporaal Van de Rijdt niet geëvacueerd kunnen worden en zou zijn ops-vest met geheime informatie mogelijk in vijandelijke handen vallen.

De acties

Deze en 3 andere daden van De Ruiter hebben bijgedragen aan zijn voordracht:

3 Nederlandse ridders

De aanwezige ridders majoor Marco Kroon en luitenant-kolonel Gijs Tuinman heetten De Ruiter na de ridderslag welkom in de Orde. Ook zij kregen hun onderscheiding voor de inzet in Afghanistan, vanaf 2006. De enige andere en nog in levende zijnde ridder is de 101-jarige Britse majoor Kenneth Mayhew. Hij onderscheidde zich door zijn wapenfeiten bij de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Alle eer

Bij de ceremonie op het Binnenhof waren ook koningin Máxima, premier Mark Rutte, Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.

Diverse militaire eenheden stonden aangetreden. Onder andere een collectieve vaandelwacht van alle eenheden aan wie in het verleden een Militaire Willems-Orde is toegekend. Ook de commandanten van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee waren met een delegatie present om de nieuwe ridder vandaag op het schild te heffen.