Minister-president Rutte bezoekt president en minister-president Roemenië

Minister-president Rutte brengt op woensdag 12 september 2018 een bezoek aan Roemenië in het kader van het aanstaande Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2019. In het Cotroceni Paleis in Boekarest spreekt minister-president Rutte eerst met president Iohannis. Later in de middag spreekt hij minister-president Dăncilă in het Victoriapaleis. Het bezoek wordt ’s avonds afgesloten met een werkdiner.