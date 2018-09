Minister-president spreekt met Franse president en ministers-presidenten van Luxemburg en België

Minister-president Rutte heeft vandaag in Luxemburg gesproken met de Franse president Macron, de Luxemburgse minister-president Bettel en de Belgische eerste minister Michel. Lees hieronder zijn reactie na afloop.

“Aan het begin van het Europese politieke seizoen heb ik in Luxemburg gesproken met de Franse president Macron, de Luxemburgse minister-president Bettel en de Belgische minister-president Michel. Er staat de komende maanden veel op de Europese agenda en vandaag hebben we op een aantal dossiers de klokken gelijk kunnen zetten.



Eén van de onderwerpen bovenaan de agenda is migratie. Het is belangrijk dat we verdere stappen gaan zetten op basis van de afspraken die we in juni al hebben gemaakt. Daarin staan drie elementen centraal: het aanpakken van de grondoorzaken van migratie, afspraken over hoe we omgaan met migranten die opgepikt zijn in de Middellandse Zee en werken aan de herziening van het gemeenschappelijke asielstelsel. Het zal niet makkelijk zijn om in Europa een eensgezinde koers te bepalen, maar uiteindelijk zullen we op al deze vlakken verantwoordelijkheid moeten nemen."