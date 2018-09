Ban Ki-Moon, Georgieva en Gates leiden nieuwe door Nederland gestarte klimaatcommissie

Op initiatief van Nederland start volgende maand een nieuwe internationale klimaatcommissie. Deze Global Commission on Adaptation gaat landen wereldwijd overtuigen zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte vandaag bekend dat voormalig Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties, Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) en Wereldbank CEO Kristalina Georgieva op haar uitnodiging leiding gaan geven aan deze commissie.

Nederland wordt de thuisbasis waar de commissie wordt ondergebracht in het in Rotterdam en Groningen gevestigde Klimaatadaptatiecentrum. Van Nieuwenhuizen sloeg vandaag de eerste meerpaal voor de bouw van het drijvende kantoor in de Rotterdamse Rijnhaven.



‘Klimaatverandering is niet iets van de verre toekomst, we zitten er middenin,’ aldus de minister bij de starthandeling. ‘We zien de gevolgen van klimaatverandering bijna dagelijks. Neem de langdurige droogte waar grote delen van Europa op dit moment mee kampen. Met het instellen van de Commissie willen we dat de noodzaak voor klimaataanpassing wereldwijd wordt gevoeld. Ik ben vereerd dat Georgieva, Ban Ki-Moon en Gates op het aanbod zijn ingegaan om deze belangrijke commissie te trekken.’



Ban Ki-Moon: ‘Deze aankondiging vandaag van de Nederlandse overheid is een cruciale stap voorwaarts om meer aandacht voor en meer beweging te krijgen in klimaatadaptatie. Ik feliciteer minister Van Nieuwenhuizen voor haar rol als initiator van de Global Commission on Adaptation. Ik zie er naar uit om samen met haar en andere wereldleiders onze mondiale missie te beginnen en klimaatadaptatie aan te jagen.’

Global Commission on Adaptation

Op 16 oktober komen Ban Ki-Moon, Gates en Georgieva naar Nederland om tijdens een speciale conferentie deze nieuwe commissie van start te laten gaan. Van Nieuwenhuizen is initiatiefnemer van de commissie en zal Nederland vertegenwoordigen als één van de ongeveer 20 commissieleden. In oktober worden ook de overige namen bekend van andere leden van de commissie die als internationaal pleitbezorgers aan de slag gaan.

Actieprogramma

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Grote gebieden worden bedreigd door overstromingen en tegelijk kampen veel regio’s door droogte juist met een watertekort. Langdurige periodes van hitte zullen in de toekomst vaker een probleem vormen voor bijvoorbeeld de infrastructuur en de energievoorziening. De Commissie werkt aan de opgave die voortkomt uit het klimaatakkoord van Parijs. In september 2019 zal de Commissie de Verenigde Naties in een actieprogramma laten zien wat landen moeten doen om kwetsbare gebieden op korte termijn te beschermen tegen het veranderende klimaat.

Global Center in Rotterdam en Groningen

Vorig jaar maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend dat het Klimaatadaptatiecentrum wordt gehuisvest in Groningen en Rotterdam. De eerste paal voor het toekomstige GCA is geslagen in de Rijnhaven. Het toekomstige drijvende kantoor staat in directe verbinding met het open water van de Noordzee en zal hierdoor te maken krijgen met getijdenverschil van anderhalve meter. Het kantoor zal over twee jaar worden geopend, tot die tijd werkt het GCA vanuit een tijdelijke locatie. Het pand in Groningen wordt komende maand geopend.